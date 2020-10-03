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فن

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:52 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
محمد بدران
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت  هنا الزاهد  بإطلالة جذابة  مرتدية فستانا انيق بكتف وكتف، ووضعت باروكة باللون الأصفر، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة

وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

 وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

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