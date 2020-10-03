باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان



كما أحيا النجم اللبناني راغب علامة ثاني فقرات الحفل حيث حضر بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر واشعل أجواء البهجة والرومانسية باغانيه الشهيرة.







واختتم اخر فقرات الحفل النجم محمد رمضان الذي طالبه المدعوون بالصعود علي خشبة المسرح بجوار العروسين ليقدم عددا من أغانيه المميزة التي اشعلت وصلات الرقص حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وشاركت في إحياء الحفل الراقصة جوهرة واحدي الفرق الأجنبية.





ورغم تواجد العروس بأوروبا وترددها علي كبرى بيوت الازياء العالمية الا أن وقع اختيارها علي المصمم المصري العالمي هاني البحيري لتصميم فستان لها والذي خطف انظار الجميع.



الحفل تميز بأجواء الرقي من حيث التنظيم لـ كتاتني واضاءة طارق صبري والمتعهد مجدي الشافعي.

أقيم الإحتفال بفيلا العريس في القطامية بحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق ، كامل أبو علي وحرمه، د. سامر يوسف وحرمه، م. الديكور رباب عبد العاطي، المحامي الشهير محمد حمودة، الخبير السياحي اشرف شيحة، أيمن الجميل ومحمد كراره ونائب الاتحاد السكندري عمرو مصيل.ومن نجوم الفن والإعلام تواجد تامر أمين، طارق علام ،د.عمرو الليثي و د. هبة قطب ونجله الفنان محمد الليثي، خالد صلاح وحرمه شريهان ابو الحسن، وممدوح موسى ،محمد جاد وحرمه ، ماجد المصري وحرمه ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومصمم فستان العروس ، هاني رمزي وحرمه، محمد الشقنقيري وحرمه والمنتج ياسر سليم والمنتج هشام عبد الخالق والفنانة صابرين والفنانة سوزان نجم الدين والمنتج أحمد أيوب.أحيا اولى فقرات الحفل الهضبة عمرو دياب الذي حضر بصحبة الفنانة دينا الشربيني واشاع حالة من البهجة طوال تواجده من غناء ورقصات وصور تذكارية بطريقة الــ "سيلفي" وحتي مغادرته السريعة بسبب تجمهر المدعوين حوله.