الأمين العام لجامعة الدول العربية في ضيافة أحمد موسى

يستضيف الاعلامي احمد موسي، الليلة، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط، في حوار خاص يتناول كافة القضايا الاقليمية والعربية.





وييتناول لقاء ابوالغيط مع الاعلامي احمد موسي في برنامجه علي مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، محاولات استهداف الجماعة الارهابية والدول الراعيه لها، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحاولة زعزعة استقرار مصر، ويأتي اللقاء في توقيت تشهد فية المنطقة العربية حالة من الغضب والتهديد والمطالبة بحل جامعة الدول العربية واستقالة الامين العام لها.





ويتطرق اللقاء الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.





ويجيب ابو الغيط علي الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟





ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟





ويكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.