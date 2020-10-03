الله يسهلك يا كناريه.. شاعر يفضح الاخوانى محمد ناصر بعد المكالمة الجنسية .. فيديو

نظم الشاعر أحمد كيمو قصيدة جديدة ووجهها لانصار جماعة الاخوان الارهابية والمضللين الذين يستمعون لمروجى الشائعات عبر قنواتهم وبالاخص انصار الخائن الهارب محمد ناصر بعد تسريب مكالمه جنسيه له .









وقال كيمو فى قصيدته : "دول اللي بيحرضوا على البلد.. طلعوا لامؤاخذة شوية مفاضيح.. وناصر مقضيها دعارة وإباحية ونسوان.. وقاعد ليل نهار بيضحك وبيحور على الغلبان.. انا متأسف وبعتذر لكل المحترمين.. بس ده فيديو مسرب حبيت اشاركه لكل المصريين وحطيت منه اللي ينفع تسمعه الأذنين».









و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة تليفونية مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مذيع الإخوان، تحدث فيها مع فتاة بطريقة إباحية، تخللها الفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين.



