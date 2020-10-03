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توك شو

أحمد موسى يهدد محمد ناصر: أخرج قول للإخوان وتركيا أنا سميتك «كناريا» ليه؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:49 م
محمد ناصر
محمد ناصر
عبد الخالق صلاح
وصف الإعلامي أحمد موسى، الإخواني الهارب محمد ناصر بمحمد كناريا؛ مرددا: « يا محمد كناريا أنا تحديتك امبارح وقولت لك أخرج رد عليا». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « اخرج وضح  قول للناس وأطلع رد على يا كناريا .. وقول للناس احمد موسى ليه قال عنك محمد كناريا .. لازم تقول وتتكلم».

وقال موسى، إذا لم يخرج محمد ناصر ويكشف لماذا أسميه محمد كناريا، سوف أعلن كل التفاصيل، متابعا أخرج أحسن لك يا ناصر . 

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي: "لو انت راجل رد، ولو انت مردتش النهاردة بكرة هيبقى عندى معاد آخر وعندى حاجات هطلعها تطلع تتكلم وتقول لي اتغير اسم من محمد ناصر إلى محمد كناريا".

وأردف موسى: "لو قولت كدة يبقى عداك العيب ولو مقولتش هيبقى عندك مشكلة معايا بكرة ومشكلة مع الناس كلها ولازم تطلع تتكلم بشكل واضح وتحدد الأسباب الحقيقية لاسم كناريا".

وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: "راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقلتش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".
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