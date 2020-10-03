AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطراف الحوار الليبي: استمرار اللقاءات للتوافق على المادة 15 من اتفاق الصخيرات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:01 م
أطراف الحوار الليبي:
أطراف الحوار الليبي: استمرار اللقاءات في المغرب
قسم الخارجي
قال أطراف الحوار الليبي، اليوم السبت، إن اللقاء الذي تم في مدينة بوزنيقة المغربية، تم في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق، وناقش المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.

وذكر وفدا البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في بيان مشترك أن اللقاءات "لاتزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل» بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي".

وتعد تلك الجولة من الحوار السياسي الليبي هي الثانية في المدينة المغربية، حيث انطلقت الجولة الأولى في سبتمبر الماضي وخلصت إلى مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات.

وفي وقت سابق، قال  مبعوث مجلس النواب الليبي إلى دول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد سيف النصر، إن جلسات الحوار بدأت منذ ليل الجمعة في قصر الباهية ببوزنيقة لمناقشة المادة 15، والاتفاق بخصوص معايير تولي المناصب السيادية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإعلان عن "اتفاق شامل" بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية

تسوية سياسية شاملة.. البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في حلحلة الأزمة الليبية

5 أيام فى بوزنيقة.. التفاصيل الكاملة للحوار الليبي بالمغرب ومخرجاته

واشنطن: آن الأوان لاستعادة الليبيين سيادة بلادهم

ترشيحاتنا

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

أحمد موسى يكشف كيف وصل فيروس كورونا للرئيس ترامب

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

أول المستفيدين من رحيل فايلر.. صالح جمعة مفاجأة موسيماني أمام المقاولون

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور