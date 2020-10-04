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تعليم

لـ طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.. موعد ملء استمارة الالتحاق بالأقسام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت

وهت كليه الاثار جامعة القاهرة ، على جميع طلاب  الفرقة الأولى المنقولين للفرقة الثانية،  ضرورة التوجه لادارة شئون الطلاب لملء استمارة الالتحاق بالأقسام.

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كما اعلنت الكلية عن جدول حضور الطلاب وفقا للجدول الاتى لمنع التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك كالاتى :
‎الاثنين الموافق ١٠/٥
‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بالقسم المصري)
‎الأربعاء الموافق ١٠/٧
‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم اليوناني الروماني)
‎السبت الموافق ١٠/١٠
‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم الآثار الاسلاميه)
‎من الساعه ١٠ _ ١٢ بمدرجي (أبوبكر ، سيد توفيق)

‫والجدير بالذكر انه تم منح الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.‬
‫ ‬
‏‫‎ ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.‬
‫ ‬
‏‫‎وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و 30 سبتمبر 2020‬
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