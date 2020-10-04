لـ طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.. موعد ملء استمارة الالتحاق بالأقسام

وهت كليه الاثار جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الأولى المنقولين للفرقة الثانية، ضرورة التوجه لادارة شئون الطلاب لملء استمارة الالتحاق بالأقسام.
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كما اعلنت الكلية عن جدول حضور الطلاب وفقا للجدول الاتى لمنع التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك كالاتى :
الاثنين الموافق ١٠/٥
(الطلاب الراغبين للالتحاق بالقسم المصري)
الأربعاء الموافق ١٠/٧
(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم اليوناني الروماني)
السبت الموافق ١٠/١٠
(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم الآثار الاسلاميه)
من الساعه ١٠ _ ١٢ بمدرجي (أبوبكر ، سيد توفيق)
والجدير بالذكر انه تم منح الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.
ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.
وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و 30 سبتمبر 2020