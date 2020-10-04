لـ طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.. موعد ملء استمارة الالتحاق بالأقسام





وهت كليه الاثار جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الأولى المنقولين للفرقة الثانية، ضرورة التوجه لادارة شئون الطلاب لملء استمارة الالتحاق بالأقسام.





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كما اعلنت الكلية عن جدول حضور الطلاب وفقا للجدول الاتى لمنع التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك كالاتى :

‎الاثنين الموافق ١٠/٥

‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بالقسم المصري)

‎الأربعاء الموافق ١٠/٧

‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم اليوناني الروماني)

‎السبت الموافق ١٠/١٠

‎(الطلاب الراغبين للالتحاق بقسم الآثار الاسلاميه)

‎من الساعه ١٠ _ ١٢ بمدرجي (أبوبكر ، سيد توفيق)





‫والجدير بالذكر انه تم منح الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.‬

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‏‫‎ ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.‬

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‏‫‎وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و 30 سبتمبر 2020‬