عوض تاج الدين يوضح الفئات الواجب عليها الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ،: إننا سعينا كثيرا حتي نحصل علي مصل الانفلونزا وقمنا بجلب كميات أكبر من السنوات السابقة، وننصح باستخدامه لانه مفيد ومهم؛ حتى يحصل المواطن علي مناعة من اي مرض، وحتى لا يحدث التباس بين الأنفلونزا الموسمية وبين كورونا.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان تطعيم الانفلونزا الموسمية حيوي ومهم جدا لفئات كثيرة من المجتمع ومنهم كبار السن والأطفال والذين لديهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي او القلب او أمراض مناعية .





واوضح تاج الدين : إننا نسعى لإعطاء جميع الكوادر الطبية هذا المصل؛ لانهم يقومون بمعالجة الناس ويجب الا بحدث إليهم أمراض حتي يكونوا جاهزين لأي مرحلة والمصل متواجد في المصل واللقاح وفي أماكن أخرى . إننانسعىلإعطاءالكوادرإليهمأمراضيكونوالأيأماكنأخرى





وتابع : أن لقاح الأنفلونزا الموسمية يتم تغييره كل عام حسب أكثر أنواع الفيروسات انتشارا وهناك فئات تكون معرضة للخطورة وننصح بأخذ هذا التطعيم .



