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تعليم

عوض تاج الدين والخشت يبحثان إجراءات الوقاية من موجة كورونا الثانية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
د.الخشت و الدكتور
د.الخشت و الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون
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احمد علام _مريم عزت
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة.

وتناول اللقاء، مناقشة إجراءات الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية تحسبًا لموجة ثانية متوقعة من فيروس كورونا.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود جامعة القاهرة منذ بداية الأزمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإطلاق حملات التوعية، وإصدار الأدلة التوعوية والإسترشادية، واستعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع حالات الإشتباه بالفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ودور الجامعة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

كما تناول اللقاء، جهود علماء جامعة القاهرة في المشروعات البحثية والتجارب السريرية لتطوير علاج أو لقاح لفيروس كورونا.

وأشاد "تاج الدين"، بالدور البارز الذي لعبته مدن جامعة القاهرة والجامعات في استقبال أفواج المصريين العائدين من الخارج وعزلهم احتياطيًا، والشكل الحضاري الذي ظهرت عليه الجامعة في مساندة باقي مؤسسات الدولة.

وأهدى "الخشت"، بعض مؤلفاته إلى مستشار رئيس الجمهورية، والتي نالت تقديره واهتمامه، وتبادلا الأفكار حول دور المعتقدات الراسخة ومقاومة التغيير؛ وأهمية تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري.

ووجه الدكتور الخشت، الشكر للدكتور عوض تاج الدين، على قبوله الدعوة لإلقاء محاضرة بكلية دار العلوم عن الوعي الصحي.

عوض تاج الدين والخشت يبحثان إجراءات الوقاية من موجة كورونا الثانية
عوض تاج الدين والخشت يبحثان إجراءات الوقاية من موجة كورونا الثانية
عوض تاج الدين والخشت يبحثان إجراءات الوقاية من موجة كورونا الثانية
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