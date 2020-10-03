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فن

هالة صدقي توجه رسالة لـ أمير شاهين بعد احتفاله بحفل زفافه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:20 م
حفل زفاف أمير شاهين
حفل زفاف أمير شاهين
محمد بدران
نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وعلقت هالة علي الفيديو قائلة "حبيبي الامير امير الف مبروك يا حبيبي وربنا بعتلك نصيبك عروسه جميله وقمرايه علشان تمسح دموعك ، واكيد كنت حاسس بوجود مامتك حواليك الله يرحمها ، بس كل حبايبك كانوا حواليك ، واولهم ولادي اللي لفت الدنيا وهما اللي يزفوكً، مبروك يا احن واطيب قلب ❤️❤️❤️".

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر.

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى اثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية انكار النسب. 

وحرص أبناء هالة صدقى على التقاط الصور مع الفنان عمرو دياب الذي شارك في إحياء حفل زفاف الفنان أمير شاهين وعروسه منة جاب الله.

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