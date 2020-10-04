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حسام الخولي: فرحان بإقبال الشباب على الترشح في انتخابات النواب .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
المهندس حسام الخولى
المهندس حسام الخولى
أسامة علي
قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تقدم 4000 مواطن للترشح للمقاعد الفردية بمجلس النواب رقم كبير للغاية.

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دى ام سى"،  أن ترشح هذا العدد يرد على الحديث الذى يقول إن الانتخابات النيابية والحياة السياسية لا تحظى باهتمام كبير، معقبا:" المنافسة على المقاعد الفردية ستكون كبيرة للغاية".

وتابع نائب رئيس مستقبل وطن، أن تمكين الشباب، شجع العديد منهم على الترشح على المقاعد الفردية والترشح فيما بعد لانتخابات المحليات.

وأردف حسام الخولى: "فرحان بتقدم عدد كبير من الشباب للترشح على المقاعد الفردية بغض النظر عن النتيجة".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الأعمال الآتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه 
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية

حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
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