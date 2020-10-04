بوسي شلبي تهنئ صابرين بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة صابرين بعيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت "حبيبتي الغالية صابرين كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة".





ونشرت صابرين صور جديدة لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت صابرين خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق إلى جانب ميكب جذاب، وكانت برفقة الفنان بوسي شلبي وهالة صدقي، وعلقت على المنشور قائلة: "الف مبروووووك #امير_شاهين الف مبرووووك حبيبتي الهام.





وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر.





كان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.









الجدير بالذكر أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.









وشاركت صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.







