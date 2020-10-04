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منوعات

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:27 ص
نخلة
نخلة
عزة عاطف
لحظات اعتقدنا أننا نراها في الأفلام الكرتونية فقط أو في حلقات توم وجيري، لكنها تحققت عندما وقف رجل أمريكي أعلى شجرة نخيل بلغ طولها حوالي 30 مترًا وقام بقطعها باستخدام المنشار الكهربائي وهو يجلس فوقها.

في مشهد يحبس الأنفاس قام الرجل بصعود رأس النخلة والجلوس عليها ثم بدأ بقطع الرأس مستخدمًا منشارًا كهربائيًا، في الوقت الذي مالت فيه النخلة نحو الأرض من ثقل وزن الرجل عليها.

وفي لحظة سقط رأس النخلة المحمل بالسعف على الأرض فجأة، وطار الرجل بالنخلة مرة واحدة، حيث ظلت شجرة النخيل تهتز وتروح ذهابً وإيابًا في الهواء فيما تمسك بها الرجل بكل قوته.

لحظات مخيفة يتطاير في الهواء ممسكًا بقوة في النخلة خشية الوقوع، وقد وقف المصور وبرفقته شخص آخر يتابعان المشهد في رعب وذهول، ووصفته الصحف بأنه "بدا كورقة شجر تتمايل في الهواء".

وثق المصور المجهول الواقعة بمدينة سان بيرنادينو في ولاية كاليفورنيا، حيث كان الرجل يقوم بقطع بعض الجريد والسعف، التي يمكن أن تتسبب في أضرار وإصابات لو سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترًا. 

لكن خطأه الجسيم كاد أن يودي بحياته نتيجة تهوره، وعدم دراسته لما بعد قطع الشجرة بالمنشار الكهربائي، فقج كان على وشك أن يطير في الهواء.

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