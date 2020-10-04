بدء المرحله الأولى لتوصيل الغاز الطبيعى بالوادى الجديد بـ137 مليون جنيه

الوادي الجديد، أعلنت محافظةعن بدء إجراءات تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط، بتكلفة 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لـ 14 ألف عميل فى مدينة الخارجة، فى المرحلة الأولى.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن خدمة توفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة من أهم الخدمات التى سيتم إدخالها إلى محافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 14 ألف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى باقى نطاق المحافظة.





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وأشاد الزملوط باهتمام وزارة البترول فى إعطاء دفعات للمشروع بما ساهم فى ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول والبدء فى تنفيذ الأعمال، موضحا أن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.





كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وقع مع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمحافظة الوادى الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى التنفيذ.





يأتي ذلك من اجل الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل توصيل الغاز وتوفير المرافق كباقي محافظات الجمهورية.



