AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء المرحله الأولى لتوصيل الغاز الطبيعى بالوادى الجديد بـ137 مليون جنيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن بدء إجراءات تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط، بتكلفة 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لـ 14 ألف عميل فى مدينة الخارجة، فى المرحلة الأولى.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن خدمة توفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة من أهم الخدمات التى سيتم إدخالها إلى محافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 14 ألف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى باقى نطاق المحافظة. 

اقرأ أيضا:

وأشاد الزملوط باهتمام وزارة البترول فى إعطاء دفعات للمشروع بما ساهم فى ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول والبدء فى تنفيذ الأعمال، موضحا أن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وقع مع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمحافظة الوادى الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى التنفيذ.

يأتي ذلك من اجل الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل توصيل الغاز وتوفير المرافق كباقي محافظات الجمهورية.

Advertisements

موضوعات متعلقة

البترول تنتهي من توصيل الغاز لـ 3.4 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري..تفاصيل

وزير البترول: بدء توصيل الغاز الطبيعى إلى الوادى الجديد لأول مرة

محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول توصيل الغاز الطبيعي

البترول تكشف عن تفاصيل إمداد الوادي الجديد بالغاز الطبيعي..فيديو

محافظ الوادي الجديد يعلن عن تفاصيل وشروط وظائف منظومة الغاز الطبيعى

الحكومة: 1000 فدان للبحث العلمي بالوادي الجديد.. وإقامة منطقة صناعية بتكلفة 100 مليون دولار

ترشيحاتنا

علي جمعة: حسن البنا كان رجلا جاهلا لا يعي شيئا إطلاقا.. فيديو

وزير التعليم العالي: تجارب عقار كورونا المصري فاقت التوقعات

علامات تغيير سير الكاتينة.. تعرف عليها

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

بعد قتال عنيف| أذربيجان تعلن السيطرة على 7 قرى.. وزعيم كاراباخ: قواتنا حققت تقدمًا

سيزا: اللاعب الأجهز وراء رحيل حسام عاشور عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور