أحمد عيد عبدالملك: ‏المنظومة الرياضية "مستكترة" البطولات على الزمالك

الزمالك حاليًا بيجيب اقوي صفقات واقوي محترفين وبينافس علي كل البطولات وبقي عندك منبر اعلامي قوي والنادي بقي يدخله عقد رعايا محترم ورجعنا منصات التتويج الافريقي والمنظومة الرياضية مستكترة الكلام ده لكن عمر القصة ما هتنتهي جمهور الزمالك واقف شوكة في ضهركو والقصة واضحة وصريحة 🏹🇦🇹