أحمد عيد عبدالملك: ‏المنظومة الرياضية "مستكترة" البطولات على الزمالك

نشر أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وغرد أحمد عيد قائلا: "الزمالك حاليًا بيجيب أقوى صفقات وأقوى محترفين وبينافس على كل البطولات وبقى عنده منبر إعلامي قوي".
وأضاف: "النادي بقى يدخله عقد رعاية محترم ورجعنا منصات التتويج الافريقي والمنظومة الرياضية مستكترة الكلام ده لكن عمر القصة ما هتنتهي، جمهور الزمالك واقف شوكة في ضهركو والقصة واضحة وصريحة".
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من ناحية أخرى قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجهاز الإداري للزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور، قرر توقيع غرامة مالية على الدولي التونسي فرجاني ساسي.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الزمالك، قررت معاقبة فرجاني ساسي، بعد غياب اللاعب التونسي عن تدريبات فريقه اليوم وأمس، دون الحصول على إذن من مسئولي النادي الأبيض.
وأوضح حتحوت، أن إدارة الزمالك قررت إحالة فرجاني ساسي للتحقيق، للتأكد من حقيقة تعمده الحصول على الكارت الأحمر في مواجهة المصري البورسعيدي، وغيابه عن مواجهة سموحة حتى يتمكن من السفر مبكرا لتونس والانضمام لقائمة منتخب بلاده.
وغرد أحمد عيد قائلا: "الزمالك حاليًا بيجيب أقوى صفقات وأقوى محترفين وبينافس على كل البطولات وبقى عنده منبر إعلامي قوي".
وأضاف: "النادي بقى يدخله عقد رعاية محترم ورجعنا منصات التتويج الافريقي والمنظومة الرياضية مستكترة الكلام ده لكن عمر القصة ما هتنتهي، جمهور الزمالك واقف شوكة في ضهركو والقصة واضحة وصريحة".
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من ناحية أخرى قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجهاز الإداري للزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور، قرر توقيع غرامة مالية على الدولي التونسي فرجاني ساسي.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الزمالك، قررت معاقبة فرجاني ساسي، بعد غياب اللاعب التونسي عن تدريبات فريقه اليوم وأمس، دون الحصول على إذن من مسئولي النادي الأبيض.
وأوضح حتحوت، أن إدارة الزمالك قررت إحالة فرجاني ساسي للتحقيق، للتأكد من حقيقة تعمده الحصول على الكارت الأحمر في مواجهة المصري البورسعيدي، وغيابه عن مواجهة سموحة حتى يتمكن من السفر مبكرا لتونس والانضمام لقائمة منتخب بلاده.
الزمالك حاليًا بيجيب اقوي صفقات واقوي محترفين وبينافس علي كل البطولات وبقي عندك منبر اعلامي قوي والنادي بقي يدخله عقد رعايا محترم ورجعنا منصات التتويج الافريقي والمنظومة الرياضية مستكترة الكلام ده لكن عمر القصة ما هتنتهي جمهور الزمالك واقف شوكة في ضهركو والقصة واضحة وصريحة 🏹🇦🇹— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) October 4, 2020