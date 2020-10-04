طوكيو تسجل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو .



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في العاصمة وصل حتى الآن إلى 26 ألفا و484 إصابة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو تخطت حاجز المائة إصابة لليوم السادس على التوالي.

