ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

أعلنت شركة بي ام دبليو لصناعة السيارات الالمانية منذ فترة عن سيارتها الجديدة M3 وM4 موديل 2021 كوبيه الجديدتين، وتستعد الآن للكشف عن آخر إصدارتها، وهىM4 كشف موديل 2021 .

وبالفعل ظهرت السيارةM4 كشف موديل 2021 أثناء اختبارها استعدادًا للكشف مؤخرا ، حيث ظهرت بتصميم انيق ، و سقف ناعم قابل للكشف بدلًا من السقف الصلب في الموديل الحالي من سيارة الكشف .

ويساعد التصميم الجديد للسيارة M4 كشف موديل 2021 ، على تقليل الوزن الكلى للسيارة .

وتظهر السيارة M4 كشف موديل 2021 ، بشبك ضخم محاط بمآخذ هواء كبيرة، بالإضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وأغطية مرايا تعزز من ديناميكية السيارة الهوائية وجنوط أنيقة مع مكابح عالية الأداء باللون الذهبي الأنيق.

اما تصميم السيارة M4 كشف موديل 2021 من الخلف ، ياتى بصندوق خلفي و جناح مدمج يحتوي على مصباح الكبح الثالث، ونظام عادم بأربعة أنابيب، ومشتت هواء رياضي.

وتستمد السيارة M4 كشف موديل 2021 ، على نفس محرك السيارة M4 الجديدة ، وهو محرك مزدوج التوربو بست أسطوانات سعة 3 لتر يولد في الإصدار الأساسي قوة 473 حصان، بينما ينتج في إصدار كومبتيشن قوة تصل إلى 503 حصان.

ولم تُعلن الشركة بعد عن موعد الكشف عن بي ام دبليو M4 2021 كشف، لكن الشركة أكدت أن M3 تورينج سيتم الكشف عنها في وقت ما من العام المقبل .