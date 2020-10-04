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منوعات

لن يعود كالسابق.. عرافة ضريرة تنبأت بإصابة ترامب بكورونا ونهاية العالم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
مريم صليب
تنبأت العرافة البلغارية الضريرة "بابا فانجا" بأحداث عظيمة هزت العالم، أبرزها أحداث 11 سبتمبر وانهيار البرجين في أمريكا واهتزاز الاقتصاد الأمريكي والتغير الذي حدث في الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه على الرغم من وفاة بابا فانجا منذ 23 عاما، إلا أن التنبؤات الذي تركتها ما زالت تتحقق حتى الآن.
 

من أبرز التنبؤات التي قالتها العرافة هو أن هناك مباني شاهقة في الولاية المتحدة ستدمر بقوة تحديدا في يوم 11 سبتمبر، وبالفعل حدث ما تنبأت به السيدة وتعرضت الولايات المتحدة لضربة بالغة القوة في 11 سبتمبر.


والغريب في الامر أن بابا فانجا تنبأت بإصابة رئيس الأمريكي بمرض غامض لا علاج له، وقد يكون السبب في أنه لن يعود كالسابق وسيصاب بالصمم وبورم بالمخ مما سيبعده عن السلطة من الأساس.
 

جدير بالذكر أنها تنبأت بنهاية العالم في عام 5023، وقالت إنها ستكون السنة النهائية للإنسان على هذا الكوكب. 
لن يعود كالسابق.. عرافة ضريرة تنبأت بإصابة ترامب بكورونا ونهاية العالم
لن يعود كالسابق.. عرافة ضريرة تنبأت بإصابة ترامب بكورونا ونهاية العالم
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