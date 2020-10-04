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أخبار البلد

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بكنائس إيبارشية سمالوط

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:20 م
سيامة 3 كهمة جدد
سيامة 3 كهمة جدد بإيبراشية سمالوط
سامح سلام
شهدت ايبارشية سمالوط بمحافظة المنيا سيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية، لينضموا لمجمع كهنة الإيبارشية، للخدمة بكنائسها.

كان نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية صلى القداس الإلهي بمقر المطرانية بسمالوط، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم، دياكون سامي سمير، وسيم باسم القس صرابامون، ودياكون عاطف سمير، وسيم باسم القس غبريال، ودياكون ميلاد نظير وسيم باسم القس مارك.

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وتوجه الكهنة الذين تم سيامتهم للخدمة بالايبراشية إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، بسمالوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

من ناحية أخرى، صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يحمل الغلاف أيقونة قبطية للقديسين كبريانوس أسقف قرطاجنة ويوستينا وذلك بمناسبة تذكار استشهادهما في ٢١ توت الموافق الأول من أكتوبر.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " مختارات من حلو الكلام" حيث تضمنت مجموعة منتقاة من أقوال الآباء وروائع الحكم والأمثال في شتي جوانب الحياة.

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