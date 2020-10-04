AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأعلى للقضاء يهنئ رئيس الوزراء بذكرى حرب أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:25 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمد عبدالله
أرسل المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض برقية تهنئة إلى  رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي  بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر جاء فيها :

يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال القوات المسلحة المصرية البواسل مع أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير.

Advertisements

موضوعات متعلقة

عام خير ورخاء على مصر.. الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

السيسى يتبادل برقيات التهاني بالعام الهجري الجديد مع زعماء الدول العربية والإسلامية

نصرت شعبك في مواقف كثيرة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم.. وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بذكرى نصر أكتوبر

برقية تهنئة برلمانية للرئيس والشعب والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر

محافظ المنيا: القوات المسلحة ستظل الدرع والسيف لحماية الوطن

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتسلم تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

اخترقت السيستم.. ضبط مديرة مخبز بالسلام استولت على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

في غارة شنتها أذربيجان .. إصابة رئيس كاراباخ بجروح بليغة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.. فيديو

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور