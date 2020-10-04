هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

خلع ضرس العقل مؤلم للعديد من الأشخاص، ولكن الطرق الحديثة تضمن عدم وجود آلم، وتشمل الأسباب الشائعة لاستئصال الأسنان تسوس ضرس العقل أو تضرر ضرس العقل بشدة بحيث لا يمكن إصلاحه.
- خلع ضرس العقل المسوس
تنمو ضروس العقل في الجزء الخلفي من لثتك وهي آخر الأسنان التي تظهر، يمتلك معظم الناس أربعة ضروس عقل، واحدة في كل زاوية.
الأعراض النموذجية لالتهاب الأسنان الحاد هي أنسجة اللثة المنتفخة حول ضرس العقل والألم وطعم سيئ في الفم، وتشمل الأعراض الأكثر خطورة التي تتطلب علاجًا فوريًا الحمى والخراج المرتبط بضرس العقل وصعوبة فتح الفم بسبب التورم.
تسوس والتهاب الجذور والتهاب جذر الأسنان
تسوس الأسنان مشكلة شائعة ، خاصة مع ضروس العقل، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى التهاب لب السن ، وهو التهاب لب الأسنان.
يمكن أن يسبب التهاب لب السن ألمًا نابضًا في الأسنان، يمكن أن يصل إلى لب السن ويؤدي إلى التهاب جذر الأسنان ، المعروف أيضًا باسم التهاب دواعم السن القمي ، إذا ترك دون علاج، عدوى جذر الأسنان سبب شائع لقلع الأسنان .
التهاب اللثة
يؤدي التهاب دواعم السن إلى إتلاف الأنسجة والعظام الداعمة للأسنان ويمكن أن يتسبب في ارتخاء السن، يمكن أن يكون خلع السن واستبداله ، إذا لزم الأمر ، بديلًا علاجيًا معقولًا.
- تجربتي مع خلع ضرس العقل
في بعض الأحيان ، يمكن أن تتسبب ضروس العقل المحشورة أو التي لم تتكسر بشكل كامل في سطح اللثة في حدوث مشكلات في الأسنان، ويمكن أن يعلق الطعام والبكتيريا حول حافة ضرس العقل ، مما يتسبب في تراكم البلاك.
كما هو الحال مع جميع العمليات الجراحية ، هناك مخاطر مرتبطة بإزالة ضرس العقل، وتشمل هذه العدوى أو تأخر الشفاء ، وكلاهما يزداد احتمالًا إذا كنت تدخن أثناء التعافي.
المضاعفات المحتملة الأخرى هي "السنخ الجاف" ، وهو الإحساس بالألم الباهت في اللثة أو الفك ، وأحيانًا رائحة كريهة أو طعم قادم من تجويف الأسنان الفارغ، تزداد احتمالية حدوث السنخ الجاف إذا لم تتبع تعليمات العناية اللاحقة التي قدمها طبيب أسنانك.
بعد إزالة ضروس العقل ، قد تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة داخل الفم وخارجه. من حين لآخر ، تظهر بعض الكدمات الخفيفة أيضًا. عادة ما يكون هذا أسوأ في الأيام الثلاثة الأولى ، ولكن يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.
هناك أيضًا خطر ضئيل لتلف الأعصاب ، والذي يمكن أن يسبب الإحساس بالوخز أو التنميل في لسانك والشفة السفلية والذقن والأسنان واللثة. عادة ما يكون هذا مؤقتًا ، ولكن في حالات نادرة يمكن أن يكون دائمًا.
في بعض الأحيان يكون من الضروري إجراء قطع صغير في اللثة ، وقد يلزم تقطيع السن إلى قطع أصغر قبل إزالته.
يستغرق أي شيء من بضع دقائق إلى 20 دقيقة ، أو حتى أكثر من ذلك في بعض الأحيان ، لإزالة ضرس العقل.
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- كم تستغرق عملية ضرس العقل
يجب أن تستغرق الجراحة 45 دقيقة أو أقل، وستحصل على أحد أنواع التخدير التالية حتى لا تشعر بالألم أثناء إزالة الأسنان والجراحة، ويوجد انواع كثيرة لجراحة الأسنان.
محلي: سيقوم طبيبك بتخدير فمك بجرعة مخدر موضعي مثل نوفوكائين أو ليدوكائين أو ميفيفيكين، يمكنك أيضًا أن تتنفس أكسيد النيتروز ، أو غاز الضحك ، للاسترخاء أو حتى النوم أثناء الجراحة، يجب أن تشعر باليقظة مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.
التخدير الوريدي : سيخدر الجراح فمك ويعطيك أيضًا أدوية من خلال وريد في ذراعك لتجعلك تشعر بالنعاس، قد تنام أثناء العملية بأكملها.
عام: ستحصل إما على المخدر عن طريق الوريد أو استنشاق الغاز من خلال قناع، وستكون نائمًا طوال الوقت وقد لا تستيقظ لمدة ساعة تقريبًا بعد الجراحة.
قد يضطر طبيبك إلى قطع اللثة أو العظام لإخراج الأسنان . إذا كان الأمر كذلك ، فسيخيط الجروح حتى تلتئم بسرعة. عادة ما تذوب هذه الغرز بعد بضعة أيام. قد يقوم أيضًا بوضع ضمادات شاش في فمك لامتصاص بعض الدم .