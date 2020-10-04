هل عملية خلع ضرس العقل مؤلمة

- خلع ضرس العقل المسوس

تنمو ضروس العقل في الجزء الخلفي من لثتك وهي آخر الأسنان التي تظهر، يمتلك معظم الناس أربعة ضروس عقل، واحدة في كل زاوية.

يمكن أن يسبب التهاب لب السن ألمًا نابضًا في الأسنان، يمكن أن يصل إلى لب السن ويؤدي إلى التهاب جذر الأسنان ، المعروف أيضًا باسم التهاب دواعم السن القمي ، إذا ترك دون علاج، عدوى جذر الأسنان سبب شائع لقلع الأسنان .

يمكن أن يسبب التهاب لب السن ألمًا نابضًا في الأسنان، يمكن أن يصل إلى لب السن ويؤدي إلى التهاب جذر الأسنان ، المعروف أيضًا باسم التهاب دواعم السن القمي ، إذا ترك دون علاج، عدوى جذر الأسنان سبب شائع لقلع الأسنان .

يؤدي التهاب دواعم السن إلى إتلاف الأنسجة والعظام الداعمة للأسنان ويمكن أن يتسبب في ارتخاء السن، يمكن أن يكون خلع السن واستبداله ، إذا لزم الأمر ، بديلًا علاجيًا معقولًا.

يؤدي التهاب دواعم السن إلى إتلاف الأنسجة والعظام الداعمة للأسنان ويمكن أن يتسبب في ارتخاء السن، يمكن أن يكون خلع السن واستبداله ، إذا لزم الأمر ، بديلًا علاجيًا معقولًا.

- تجربتي مع خلع ضرس العقل

كما هو الحال مع جميع العمليات الجراحية ، هناك مخاطر مرتبطة بإزالة ضرس العقل، وتشمل هذه العدوى أو تأخر الشفاء ، وكلاهما يزداد احتمالًا إذا كنت تدخن أثناء التعافي.





المضاعفات المحتملة الأخرى هي "السنخ الجاف" ، وهو الإحساس بالألم الباهت في اللثة أو الفك ، وأحيانًا رائحة كريهة أو طعم قادم من تجويف الأسنان الفارغ، تزداد احتمالية حدوث السنخ الجاف إذا لم تتبع تعليمات العناية اللاحقة التي قدمها طبيب أسنانك.





بعد إزالة ضروس العقل ، قد تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة داخل الفم وخارجه. من حين لآخر ، تظهر بعض الكدمات الخفيفة أيضًا. عادة ما يكون هذا أسوأ في الأيام الثلاثة الأولى ، ولكن يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.



