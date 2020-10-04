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أخبار العالم

العراق يسجل تراجعًا بأعداد مصابي الوباء القاتل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:07 م
العراق يكافح كورونا
العراق يكافح كورونا
محمد علي
سجل العراق خلال الساعات ال24 الماضية، 52 حالة وفاة و 3210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إن مختبراتها الطبية فحصت خلال يوم واحد 19047 شخصًا، ليصل عدد الأشخاص المفحوصين منذ بداية الوباء إلى 2349433.
 
وأضافت أنه تم تسجيل 3817 حالة شفاء جديدة من جائحة كورونا.
 
وتشير إصابات اليوم إلى انخفاض وتراجع عما وصلت إلى ذروة الإصابات الشهر الماضي.

وخلال الشهر الماضي، وصل العراق لأعلى معدلات الإصابة الوبائية، حيث وصلت أعداد المصابين في 23 سبتمبر إلى 5055، ارتفاعًا عما كان في 4 سبتمبر والذي وصلت فيه الأعداد إلى 5036.

ووصل العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، إلى 379141  إصابة، شفي منهم 307482 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات الكلي 9399 حالة وفاة.

وسبق إن قالت منظمة الصحة العالمية،  إن العراق دخل مرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وأكد ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، أن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهودًا لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية".

وأضاف، أن "بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه، كما أن عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمائة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملًا مقلقًا".

وحذر من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما  ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في أعداد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.
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