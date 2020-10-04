حلو للروح وصحي للجسم... ساندي توجه نصيحة إلى جمهورها





وعلقت علي الصورة قائلة "الكلام الطيب زي العسل حلو للروح وصحي للجسم". ساندي علي الصورة قائلة "الكلام الطيب زي العسل حلو للروح وصحي للجسم".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:





-قمر يا ساندي

-انتي اللي عسل و الله

-الشيف ساندي





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها.





وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.





قدمت "ساندي" عدد من الألبومات الناجحة منها "قد التحدي" و"حلوة جدًا"، كما خاضت تجربة التمثيل أكثر من مرة .





وما لا يعرفه الكثير أن ساندي تزوجت مرتين، حيث تزوجت من الملحن والمخرج حسام بدران سنة 2009 لمدة ثمانية سنوات وانفصلت عنه واتهمته باستغلالها، وبعد ذلك تزوجت من المخرج حازم كتانة سنة 2017 وانفصلت عنه بعد عامين .