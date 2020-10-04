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أخبار العالم

نداء هام من الصحة السعودية للراغبين في أداء العمرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:52 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
محمود نوفل
وجّه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي نداءً هامًا للمعتمرين بضرورة أخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها: التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة، منوهًا إلي أنه تم الدفع بعدد من القادة الصحيين لتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.

وأشار العبدالعالي في تصريحات صحفية له أنه تم تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في المملكة الي (336387) حالة، من بينها (10027) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (955) حالة حرجة.

وبيًن الدكتور محمد العبدالعالي أنه فيما يتعلق بالتحليل الوبائي ما زالت الصحة تسجل مستويات الحالات الحرجة دون مستوى الـ 1000 حالة، بجانب تسجيل خلال الأسبوع الأخير مزيدًا من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبًا عن آخر تسجيل لها.

ويُشار الي ان عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (321485) حالة بإضافة (511) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (4875) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة جديدة وفق تصريحات المتحدث بإسم الصحة السعودية.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6678019) فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة (39340) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واختتم العبدالعالي تصريحاته قائلا : إن أهم أمرين للتحقق من التعافي من فيروس كورونا هما مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، ومرور آخر 3 أيام متتالية دون الشعور بأي أعراض.
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