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بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:04 م
ديما بياعة وزوجها
ديما بياعة وزوجها
حياة عبد العزيز
أثارت الفنانة ديما بياعة الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بعد انتشار عدد من الشائعات حول انفصالها عن زوجها أحمد الحلو.

ومن بعدها تصدرت ديما بياعة مؤشر البحث جوجل وأصبحت تريند رقم 1 بعد ما اثير تعليقها السئ على صورة عبر حساب أحمد الحلو الشخصي.

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ولكن لم تصمت ديما بياعة عن تلك الأقاويل ووضحت حقيقة اللفظ عبر حسابها الرسمي وأن اللفظ صدر منها لشخص ما تطاول على زوجها أحمد الحلو، قائلة "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي ردا على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصية مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".


تحرص الفنانة ديما بياعة على مشاركة جمهورها بلحظاتها مع زوجها من فترة لأخرى.

كما أنها تلفت الأنظار بمجموعة من الإطلالات الجذابة التي تكشف عن جمالها وأنوثتها.

يذكر أن تعاني الفنانة السورية ديما بياعة عن مرض خطير لدى "ابنها" في الجهاز المناعي، والتي كشفت عنه من خلال لقائها في برنامج "the insider" .

وقالت ديما بياعة من خلال اللقاء:  ابني عنده مرض مناعي اسمه "كورونز" هو بياخد "حقن" عشان تنزله المناعة لان المناعة عنده مفرطة غير الأشخاص التانين ف أي "فيروس" بيلقطه بيبقي صعب عليه .

وأضافت "ديما" :انا ما بخلي حد لا يفوت  عندي على البيت حتى لا يختلط بحد وهو ملتزم بغرفته، عشان كدة خايفة عليه وتبعده عن هذه القصص لا أننا لا ناقصين .

إليكم صور ديما بياعة برفقة زوجها ..
ديما بياعة وزوجها ديما بياعة وزوجها
ديما بياعة وزوجها ديما بياعة وزوجها
ديما بياعة وزوجها ديما بياعة وزوجها
ديما بياعة وزوجها ديما بياعة وزوجها
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