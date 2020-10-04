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أصل الحكاية

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:15 م
صدى البلد
كريم عاطف

شركة المحركات البافارية، هى شركة بي إم دبليو ، هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات تنتج السيارات والدراجات النارية. تأسست الشركة في عام 1916 كشركة مصنعة لمحركات الطائرات، والتي أنتجت من 1917 حتى 1918 ومرة أخرى من 1933 إلى 1945.


ولكن الأصول الحقيقية لتأسيس اسم الشركة  BMW يعود الي عام 1880 عندما كانت الشركة الممولة لسلاح الطيران الألماني في ذلك الوقت ويعتبر كلا من كارل وغوستافو اوتو المؤسسين الأوليين لهذه الشركة بدأت الشركة بصناعة محركات الطائرات في السنوات الأولى من تأسيسها .


وفي عام 1928 بدأت بتصنيع السيارات، وأنشأ كارل راب الشركة بشراكة مع فرانز بوب والمصرفي الثري كاميلو كاستيغليوني.


بعد اندماج شركتي راب موتورز مع موتور وورك إلا أنها بعدما خسرت ألمانيا الحرب العالمية الأولى، تم فرض حظر على صناعة الطائرات الحربية ومحركاتها في ألمانيا بسبب معاهدة فرساي، فبدأت الشركة في صناعة الدراجات النارية ثم قررت دخول عالم صناعة السيارات بسياراتها الأولى سيارة بي ام دبليو 315

.

وشعار الشركة مستلهم من مروحة طائرة، وعلم الدولة الألمانية، والأزرق والأبيض هما اللونين الأساسين لمنطقة بافاريا حيث أن مقر الشركة في ميونخ في ولاية بافاريا.


و محرك اربع اسطوانات يعد من جزءا هاما من ارث بي ام دبليو، فقد كانت هذه المحركات موجودة في معظم سيارات بي ام دبليو الاقتصادية، لذلك تم تصميم مقر الشركة على شكل محرك رباعي الاسطوانات.


أنتجت الشركة نماذج كثيرة من السيارات على مر السنين، وكلها تتميز عن غيرها من السيارات بوجود زوج من الشبك الأمامي لمقدمة السيارة يشبه شكل الكلية.

 

يقع المقر الرئيسي لشركة بي أم دبليو الان  في ميونخ وتنتج سيارات في ألمانيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك. تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال رياضة السيارات، وخاصة في سيارات تورنج والفورمولا 1 والسيارات الرياضية وآيل أوف مان تي تي.

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW
من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW
من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW
من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW
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من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

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