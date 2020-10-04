فريق ترامب الطبي يكشف تطورات صحته وموعد مغادرته المستشفى

كشف الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".









وقال شوني كونلي طبيب البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن ترامب تلقى السبت جرعة ثانية من عقار "ريمديسفير" ولا يعاني من أعراض جانبية.









وأوضح أن نسب الأكسجين في دم ترامب عالية، لكنه عانى مرتين من انخفاض الأكسجين في الدم خلال مرضه.









وأضاف أن ترامب يواصل التحسن وإذا استمر في ذلك سيسمح له بمغادرة المستشفى إلى البيت الأبيض يوم غد الاثنين أو بعده بيوم.









وأكد الفريق الطبي أن ترامب قادر على السير وفي وضع جيد الآن، مشيرا إلى أنه تعرض لارتفاع في الحرارة يوم الجمعة.







