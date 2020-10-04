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حوادث

ضبط 17 طن مفروم وهياكل عظام فراخ فاسدة بالخانكة.. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، بالإشتراك مع الطب البيطري، ومباحث التموين، حملة مكبرة علي مصانع إنتاج وتصنيع اللحوم المصنعه بدائرة مركز الخانكة، للتأكد من سلامه وجوده المنتجات المعروضه لجمهور المستهلكين، قبل طرحها بالأسواق ولمكافحة كافة أشكال الغش التجاري .

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم  بناحية أبو زعبل البلد، غير مرخص وبداخله 7 طن هياكل فراخ، و10 طن مفروم هياكل، وتبين من الفحص الظاهري للمضبوطات بأنها غير صالحة للإستهلاك الأدمي والحيواني، وتم التحفظ علي كافة المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامه لإتخاذ شئونها.

شارك في الحملة الدكتور أحمد خضر مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بالخانكة، والشريف عادل الغرياني مراقب أول الأغذية، وأيمن عاطف، وعبدالكريم يوسف مفتشي الأغذية.

وتأتي تلك الحملات تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بهدف تشديد الرقابه علي أماكن تداول وبيع وتصنيع المواد الغذائية، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.
وكانت إدارة مباحث التموين بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بنطاق مركز القناطر الخيرية لتجميعه كميات من السلع بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا لبيعها بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
ضبط 17 طن مفروم وهياكل عظام فراخ فاسدة بالخانكة.. صور
ضبط 17 طن مفروم وهياكل عظام فراخ فاسدة بالخانكة.. صور
ضبط 17 طن مفروم وهياكل عظام فراخ فاسدة بالخانكة.. صور
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