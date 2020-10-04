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عوض تاج الدين: مستشفيات العزل السابقة اكتسبت خبرة وأصبحت قادرة على التعامل مع كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:19 م
كورونا
كورونا
حمزة شعيب
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن مستشفيات العزل السابقة اكتسبت خبرة وأصبحت قادرة على التعامل مع أي زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إصابات فيروس كورونا في مصر تشهد انخفاضا، وحدتها تقل، رغم ارتفاع الإصابات بالخارج.

واستطرد مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، أن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا وهناك حالات مصابة بالفيروس، ولا بد من الوقاية والحرص الشديد والحذر لعدم ارتفاع الإصابات.


وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها مصر ضد فيروس كورونا جنبتها الدخول في مرحلة الخطر.

وأردف، أنه ليس كل من أصيب بعدوى كورونا أصبح مريضا، وهناك من يصاب ولا تظهر عليه أعراض، مؤكدا أن من يصاب بالعدوى حتى وإن ظهرت عليه أعراض بسيطة من الممكن أن يُعدي غيره.

وشدد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، على أهمية غسل الأيدى والنظافة والالتزام بارتداء الكمامة.
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