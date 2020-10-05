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رياضة

مستقبل مفتوح على الاحتمالات.. فايلر يكشف حقيقة توليه تدريب بيراميدز

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
حسام الحارتي
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي حقيقة توليه تدريب بيراميدز.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية سويسرية : " عودتي إلى مصر من أجل تدريب بيراميدز منافس الأهلي ؟ بكل بساطة ، مستقبلي مفتوح على كل الإحتمالات ولا أعلم ما يمكن أن يحدث ".

وأضاف : " تحدثت مع وكيلي منذ أيام برغبتي في الإستراحة من تجربة التدريب حتى الشتاء المقبل ".

وأختتم : " أريد الراحة.. مسيرتي مع الأهلي في القاهرة كانت مرهقة للغاية وفي الشتاء سأحسم وجهتي".
ورحل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي بعد تعثر مفاوضات التجديد ورغبته فى العودة إلى بلاده واستعان المارد الأحمر بالجنوب افريقى بيتسو موسيماني استعداد لمواجهة الوداد المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعقد يمتد لمدة عامين. 
وشهدت الفترة الأخيرة خلافات حادة بين الأهلي والمدرب السويسري بعد ارتباط اسمه بتدريب نادي بيراميدز والمراوغة فى التجديد للاحمر 

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