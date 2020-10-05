كنوز مدفونة.. زاهي حواس: اكتشافات 2020 الأثرية لسه مخلصتش.. فيديو

وأوضح أنهم حتى الآن اكتشفوا فقط نسبة 30% من الكنوز المتواجدة داخل رمال سقارة، معقبا: حتى الآن هناك 70% من الأثار تحت الرمال، هناك كنوز مدفونة.

كما

أشاد عدد من سفراء العالم لدى القاهرة، بالاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه أمس وزارة السياحة والآثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددا ضخما من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام

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