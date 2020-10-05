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كنوز مدفونة.. زاهي حواس: اكتشافات 2020 الأثرية لسه مخلصتش.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
زاهي حواس، وزير الأثار
زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق
إسراء صبري
قال زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن منطقة سقارة كانت مخزن للتوابيت والمومياوات الأثرية، حيث حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 2000 تابوت في سقارة وبداخلهم المومياء، 

وأضاف "حواس" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هذا الحدث تحدث عنه العالم كله، معقبا: حصلنا على دعايا تتعدى مئات المليارات، حيث افادت الدعايا كلا من السياحة والثقافة والآثار.

وأكمل: أنا سعيد لأن هذا الكشف تم بأيدي مصرية، معقبا: مصر استغلت الحدث التاريخي على أعلى مستوى، حيث تم فتح تابوت لأول مرة على الهواء مباشرة وأمام العالم كله.

وأكد أن اكتشاف سقارة يعد أهم كشف في 2020، معقبا: اكتشافات 2020 لسه مخلصتش، كما أوضح أن اكتشافات سقارة القادمة ستكون اكبر بكثير من الاكتشاف الأخير.

وأشار إلى أن كل التوابيت منقوشة بشكل وطريقة واحدة، كما اختتم زاهي حواس مداخلته الهاتفية بقول كلمة فرعونية تعني "الحياة والصحة والعافية" وهي أحد الجمل المنقوشة على الأثار.

وأوضح أنهم حتى الآن اكتشفوا فقط نسبة 30% من الكنوز المتواجدة داخل رمال سقارة، معقبا: حتى الآن هناك 70% من الأثار تحت الرمال، هناك كنوز مدفونة.

كما أشاد عدد من سفراء العالم لدى القاهرة، بالاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه أمس وزارة السياحة والآثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددا ضخما من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام.
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