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حصل على جميع اللقاحات.. أشرف الفقي يكشف عن بروتوكول علاج ترامب.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
أشرف الفقي، استشار
أشرف الفقي، استشار الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات ال
إسراء صبري
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، إن ترامب أعلن عن إصابته بـ فيروس كورونا على تويتر يوم الجمعة الماضية، معقبا: الفريق الطبي خرج في أكثر من مؤتمر.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الفريق الطبي أعلن أن ترامب يتناول علاج يسمى"ديكساميثازون" وهو علاج قديم وموجود منذ فترة كما أنه يحتوي على مادة الكورتيزون، معقبا: منذ فترة هناك دول بدأت تعطي دواء "ديكساميثازون".

وأكمل:  ديكساميثازون" بيتم إعطاءة للحالات التي تبدأ من المتوسط وحتى المتأخرة، معقبا: هذا يشير إلى أن حالة ترامب ليست بسيطة وفي بدايتها.

وأوضح: ترامب تم إعطاءة أيضا لقاحين من لقاحات فيروس كورونا الذين لا زالوا تحت التجربة وهم الريدمديسفير واللقاح المضاد لكورونا، معقبا: ترامب حصل على جميع اللقاحات الخاصة بكورونا المعلن عنها نت ىقبل الفريق المعالج، وذذلك بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل الأسبرين ودواء أخر للحموضة.

وأشار إلى أن ترامب لم يحصل على دواء الملاريا بالرغم من أنه كان يروج له ىقبل إصابته بفيروس كورونا.

وأكد على ان الفيروس مازال متواجد بالفعل وحتى الآن لا يوجد لقاح له، ولهذا يجب عليهم ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات حتى لو في أماكن مفتوحة.

وفيما يخص لقاح الأنفلونزا الموسمية، أوضح أن أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا متشابه ولهذا أنصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا حتى لا يتم الخلط بين الوبائين على الفور.

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