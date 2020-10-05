حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بأحياء الزهور والسواني والرميلة بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع المحطة والسواني والرميلة للحفاظ علي المظهر الجمالى والحضاري للمدينة.









وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 محضرا إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة تنفيذ وإشراف رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة .





وأكد جاب الله أنه تم إزالة إشغالات الطريق والأكشاك المخالفة ورفع كافة أنواع الإشغالات المخالفة التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بحي الزهور بالكيلو 4 .





وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه تم أيضا التحفظ علي عربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بوسط المدينة وزاهر جلال بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم بها المحال التجارية بوضعها بعلم الروم .





وأوضح أن ذلك يأتي استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .





وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية الالتزام بعدم اشغال الارصفة والطريق للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة.





من ناحية أخري تابع رئيس مدينة مرسى مطروح تجهيز وتطهير الشنايش بميدان البنك الأهلي والشوارع العامة والميادين التي تتجمع بها مياه الأمطار وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .





كما تفقد جاب الله منطقة الشيخ عطيوة للوقوف علي مستوي النظافة والإشغالات .



