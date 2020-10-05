وكيل صحة الغربية يتفقد تجديد المركز الطبي بقرية الشين..صور

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى جولة ميدانية بنطاق بمركز قطور وذلك لمتابعه انتهاء تجديد المركز الطبي بقرية الشين والوقاف علي مدي جاهزيته وتحديد موعد الافتتاح تزامنا مع العيد القومي لمحافظة الغربية .

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كما تابع وكيل وزارة الصحة كافة أليات توافر المستلزمات الوقائية والطبية تلبية لرغبات المواطنين وكافة المرضي.

وكشف وكيل الصحة عن عدم تقصير أفراد العمل في أداء مهامهم علي الوجه الأمثل مؤكدا استمرار جولاته بشكل يومي للاطمئنان لمتابعه سير العمل بالمؤسسات الصحية لتأمين أرواح المواطنين

وسيتم تنظيم٤٠ قافلة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة خلال شهر أكتوبر ، وتضم تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والجلدية والمخ والأعصاب والعظام والأسنان كما تم صرف علاج مجاني لجميع المترددين ..

وصرح المحافظ أن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن إنطلاق فعاليات القافلة الطبية الثالثه المنفذة بقرية شبراقاص بمركز السنطة حفاظا على صالح حياة وأرواح المواطنين .

كما سيتم ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.