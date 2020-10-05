وكيل تعليم بورسعيد يتفقد إجراءات قبول طلبات التقدم للمدرسة الرسمية الدولية 2

تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجراءات قبول طلبات التقدم لمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 2 (عفت الوهيدى) وذلك بحضور يوسف الشيخ مدير مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 1 "عوف حمادة".
وأكد وكيل الوزارة ، أن إجراءات القبول اليوم كانت مخصصة لاستقبال أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الثانى لمرحلة رياض الأطفال ( FS2 ) مشيدا بالدور التنظيمى للجنة القبول بالمدرسة وحسن استقبالهم والتعاون معهم.
وأضاف باهى، أن تلك النوعية من المدارس الدولية الحكومية حققت نقلة نوعية كبيرة فى تعليم بورسعيد وتلبى رغبات أولياء الأمور فى إلتحاق ذويهم بشريحة التعليم الدولى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متمنيا للجميع التوفيق.