وكيل تعليم بورسعيد يتفقد إجراءات قبول طلبات التقدم للمدرسة الرسمية الدولية 2

تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجراءات قبول طلبات التقدم لمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 2 (عفت الوهيدى) وذلك بحضور يوسف الشيخ مدير مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 1 "عوف حمادة".





وأكد وكيل الوزارة ، أن إجراءات القبول اليوم كانت مخصصة لاستقبال أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الثانى لمرحلة رياض الأطفال ( FS2 ) مشيدا بالدور التنظيمى للجنة القبول بالمدرسة وحسن استقبالهم والتعاون معهم.







