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رياضة

الأهلي: قدمنا عرضًا جديًا لوكيل ميار شريف لتجديد تعاقدها وننتظر الرد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
أكدت إدارة الأهلي انها تسعي بكل قوة لتجديد تعاقد ميار شريف ابنة النادي وصاحبة المستقبل المبهر في التنس الأرضي.

وقال مصدر بإدارة الأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد إن هناك مفاوضات تجري حاليًا مع وكيل اللاعبه لحسم الأمور.

واضاف أن اللاعبه فوضت وكيلها لتلك الامور ونحن نتواصل معه قبل سفرها من جديد الي اسبانيا.

وأوضح أنهم يحاولون التواصل مع اللاعبة لتكريمها ولكنها لم ترد حتي الآن علي هذا الأمر ووكيلها هو من يقوم بالتعامل.

وشدد ان الأهلي يقدر اللاعبه بدون شك وقدم لها أفضل عرض لتجديد تعاقدها خاصة أنها كانت قد اتفقت علي التجديد قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال إن ميار شريف مرتبط بتعاقد ممتد حتي نهاية العام الحالي مع الأهلي وهناك عمرو الهمشري رئيس جهاز التنس يحاول بأقصي جهد لتجديد تعاقدها.
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