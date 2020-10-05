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اقتصاد

لعبة دنيئة.. التموين تفضح صاحب مخبز بأسيوط نشر فيديو مفبركا عن وجود حشرات بالدقيق | القصة الكاملة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:55 م
دقيق تمويني
دقيق تمويني
محمد صبيح
قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين بفحص ومراجعة الفيديو المنشور على أحد مواقع السوشيال ميديا والذي ادعى فيه مواطن وجود حشرات في أحد أجولة الدقيق بقرية صنبو بأسيوط.

وعلى الفور قامت الأجهزة الرقابية بفحص مضمون ما جاء بالفيديو المنشور وشن حملات رقابية على المطحن والمخبز المدعى عليه بذلك وكذلك كافة المخابز في نطاق قرية صنبو بمحافظة أسيوط وسحب العينات اللازمة وتبين عدم وجود أي حشرات زاحفة أو يرقات بها.

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كما يتم دائمًا سحب عينات من الدقيق المسلم للمخابز ويتم إرسالها باستمرار للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها أيضًا في حالة وجود أي شكوى من جودة الدقيق.

وبناء على محضر مباحث التموين مع صاحب الموقع الذى قام بنشر الفيديو أفاد بأن صاحب المخبز هو الذى أرسله إليه، وقد تبين أن صاحب الفيديو المتداول هو صاحب مخبز قام باصطناع هذا الفيديو وفبركته بهدف إثارة البلبلة والرأي العام حيث أن صاحب المخبز يرغب في استلام حصة المخبز من أحد مطاحن القطاع الخاص.

كما تبين أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات في الرغيف الواحد وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لمخالفته الأوزان المقررة وكذلك إثارته للبلبلة بما يخالف الحقيقة.

كما قامت مديرية تموين أسيوط باستطلاع رأى أصحاب المخابز ولم يبدوا أي شكوى من الدقيق المستخدم وأن من قام بنشر هذا الفيديو وفبركته هدفه إثارة البلبلة.
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