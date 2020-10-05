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محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم.. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:57 م
كميات كبيرة من السلع
كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية
الفيوم - نبيل أبو السعود

تمكنت مديرية تموين الفيوم من ضبط  "100" كيلو سمك ورنجة و"50” كيلو لحوم مجمدة و"40" كيلو زبدة و"21" لتر عصير مانجو و"59" علبة كيك و"7 " كيلو طحينة وسلع غذائية أخرى معروضة للبيع سوبر ماركت وثلاجة وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية بناحية بندر سنورس.


وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، وترأس الحملة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس والمهندس مرسي رمضان رئيس الرقابة والمفتشين حماده سيد وأسامة صديق ومصطفى أمين ومفتش أغذية. 


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وقامت إدارة تموين مركز الفيوم ثان بحملة مكبرة تحت إشراف سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان وبرئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين محمود ابوغرب ومحمد حسن وأحمد ابراهيم ومصطفى الشرقاوي. 


حيث تم ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع مخالف للاشتراطات الصحية بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.


يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد  الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية. 


وتحرر محضر ضد صاحب المصنع، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم.. صور
ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم.. صور
ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم.. صور
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