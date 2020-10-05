دي بلطجة.. وزير سابق عن إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن إعلان الرئاسة الإثيوبية، توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرًا، وحظر الطيران يعد "بلطجة"؛ ويجب أن يفرض عليه عقوبات.





ودعا " علام"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تلك البلطجة الإثيوبية، وفرض عقوبات عليها، موضحا أن مصر حاولت بكل السبل والمفاوضات ولكن هناك تعنتًا واضحًا من الجانب الإثيوبي.





وأكد وزير الري الأسبق، أن مصر ليس لديها أي مانع في التنمية الإثيوبية وتوليد الكهرباء ولكن ليس على حساب مصر والسودان؛ مضيفا «كنت أتمنى أن تكون هناك مفاوضات جادة من الجانب الإثيوبي».





وأوضح أن الاتحاد الأفريقي ليست لديه وسائل القوة لإنجاح مفاوضات السد الإثيوبي، وهناك تعنت إثيوبي في المفاوضات، ويجب أن يكون هناك تدخل دولي لحل الأمر.





أعلنت رئيسة إثيوبيا "سهلورق زودي"، أن سد النهضة سيبدأ إنتاج الكهرباء في غضون الـ12 شهرا القادمة.

وقالت رئيسة إثيوبيا في خطاب أمام البرلمان "سيكون هذا العام هو العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد الطاقة باستخدام التوربينات".

وتسبب السد الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا، في توتر علاقات إثيوبيا مع مصر، وإلى حد ما أيضا مع السودان.

وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها.



