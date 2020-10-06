



متى يمنع الابن من الميراث

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل يحرم من الميراث ، واستدلوا بما رواه ابن ماجة بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء».





واستدلوا أيضًا بما رواه الدارقطني بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس للقاتل ميراث ».





حكم القتل

قتل المسلم عمدًا يعتبر كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم، قال الله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» النساء:93.





حرمان الابن المدمن من الميراث

لا يجوز له أن يحرمه من الميراث بسبب الإدمان، والحرمان من الميراث يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن على الأب ان يتخذ من الأساليب التي تمنع هذا الابن عن السلوك السييء ما يستطيعه بشرط ألا يحيد عن شرع الله سبحانه وتعالى.





حرمان الابن العاق من الميراث

لا يجوز للأب أن يحرم ولده العاق من الميراث؛ لأن الله قد قرر نصيب كل وارث من الورثة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه».





لا بد من العدل بين الأولاد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم »، لافتة: " لم يجعل الشارع الحكيم العقوق سببًا للحرمان من الميراث ".





حرمان الإناث من الميراث

لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.



