مصرع طفل في حادث انقلاب جرار زراعي بقنا

لقي طفل مصرعه فى حادث انقلاب جرار زراعى أثناء قيادته بقرية العجمي التابعة لمركز دشنا بقنا.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع رمضان عطالله عباس محمود ١٥ عاما، فى حادث انقلاب جرار زراعي فى قرية العجمى.





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تبين من المعاينة الأولية، أن الجرار انقلب بالطفل أثناء قيادته له بطريق زراعى داخل القرية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابه على جانب الطريق.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو قبلى بدشنا.





وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.