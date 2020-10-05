عميد كلية الآثار: استقبلنا 750 طالبا ومستمرون في استقبال المزيد

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن عملية استقبال الطلاب مستمرة لفترة زمنية واسعة؛ نظرا لمراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وعدم الزحام والتكدس بين الطلاب.

وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لموقع صدي البلد، إنه تم استقبال حوالي 750 طالب بكلية الاثار للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتًا إلى أنه يتم استقبالهم في أربعة 4 أقسام ( الأثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار – الآثار اليونانية والرومانية)، بالإضافة إلى برنامج نظم المعلومات الإرشادية وبرنامج الإرشاد الاثري وهما من البرامج المميزة التي تعتمد على اللغة الانجليزية .

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والجدير بالذكر أنه وقع الرئيس شوكت مير ضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان يوم 29/8/2020 ، مرسوما جمهوريا بمنح ا د احمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.

‎ ويعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.





كما كرم السفير الأوزباكستاني الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، وتسليمه وسام الجمهورية الأوزبكية للصداقة، مشيدًا بجهوده وإسهاماته والدراسات التي قام بها خلال فترة عمله كمستشار ثقافي لمصر في أوزبكستان ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند.