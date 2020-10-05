محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات لاختبار جاهزية مواجهة الأزمات في فصل الشتاء ..صور

شهد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وسيارات الإسعاف للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول .





كما تابع تجربة حية داخل مدينة كفر الشيخ ، للتعرف على كيفية مواجهة الأمطار ، وتابع محافظ كفر الشيخ خلال تفقده الاصطفاف مدى جاهزية المعدات والأجهزة المعنية لمواجهة الأمطار والسيول.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة استعدادا لموسم الشتاء ،جاري الاستعداد في كل مركز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ ، لمواجهة موسم الشتاء ، من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي ، فيتم تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي .





وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط ، مما جعلها عرضة أجواء شتوية ،ومناخ قاسيٍ لهطول الأمطار بغزارة ونستعد بتطهير المسارات وتطوير معدات خفض المنسوب ، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه ، ونتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، ومديرية الأمن من خلال الدفاع المدني.





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه يشيد بمنظمات المجتمع المدني على المساعدات الكبيرة في موسم الشتاء الماضي ، متمنيًا أن يكون التعاون على نفس المستوى ، مؤكدًا تم استخدام معدات منظمات المجتمع المدني في كسح المياه.





وقال محافظ كفر الشيخ ،يتم إجراء تجارب وسيناريو عبر نقاط محددة التي تم تحديدها والتي تتعرض لغزارة الأمطار ، مؤكدًا أن غرفة العمليات ترصد هطول الأمطار ، وعند استمرارها لمدة نصف يتم التعامل معها قبل زيادة منسوبها في الشوارع أو حدوث أي تداعيات أخرى.



