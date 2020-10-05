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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات لاختبار جاهزية مواجهة الأزمات في فصل الشتاء ..صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:22 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وسيارات الإسعاف للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول .

كما تابع تجربة حية داخل مدينة كفر الشيخ ، للتعرف على كيفية مواجهة الأمطار، وتابع محافظ كفر الشيخ خلال تفقده الاصطفاف مدى جاهزية المعدات والأجهزة المعنية لمواجهة الأمطار والسيول.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة استعدادا لموسم الشتاء ،جاري الاستعداد في كل مركز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ ، لمواجهة موسم الشتاء ، من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي ، فيتم تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط ، مما جعلها عرضة أجواء شتوية ،ومناخ قاسيٍ لهطول الأمطار بغزارة ونستعد بتطهير المسارات وتطوير معدات خفض المنسوب ، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه ، ونتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، ومديرية الأمن من خلال الدفاع المدني.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه يشيد بمنظمات المجتمع المدني على المساعدات الكبيرة في موسم الشتاء الماضي ، متمنيًا أن يكون التعاون على نفس المستوى ، مؤكدًا تم استخدام معدات منظمات المجتمع المدني في كسح المياه.

وقال محافظ كفر الشيخ ،يتم إجراء تجارب وسيناريو عبر نقاط محددة التي تم تحديدها والتي تتعرض لغزارة الأمطار ، مؤكدًا أن غرفة العمليات ترصد هطول الأمطار ، وعند استمرارها لمدة نصف يتم التعامل معها قبل زيادة منسوبها في الشوارع أو حدوث أي تداعيات أخرى.

محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات لاختبار جاهزية مواجهة الأزمات في فصل الشتاء ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات لاختبار جاهزية مواجهة الأزمات في فصل الشتاء ..صور
محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات لاختبار جاهزية مواجهة الأزمات في فصل الشتاء ..صور
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