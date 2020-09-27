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محافظات

أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:10 م
الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للسياحة
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شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان بإعطاء إشارة البدء لانطلاق فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى بمنطقة المسلة الناقصة، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، بجانب القيادات السياحية والأمنية والتنفيذية، وذلك فى إطار الترويج والتسويق السياحى استعدادًا للموسم الجديد.


وأكد اللواء أشرف عطية فى كلمته أهمية هذه الاحتفالية والتى تعتبر رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة أسوان للتعرف والاطلاع على الآثار العريقة والتراث الإنسانى الأصيل التى تعكسها مختلف الأنماط السياحية التى تتفرد بها المحافظة سواء كانت سياحة ثقافية أوأثرية أو بيئية أو علاجية أو نيلية، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية، بجانب الطبيعة الخلابة وبشاشة الوجوه السمراء.


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وأشار أشرف عطية إلى حرص المحافظة المستمر للتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لكثيف الجهود لإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطوير مختلف المواقع السياحية، وهو الذى يتوازى مع الجهود الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة السوق السياحية وحديقة درة النيل وميدان المحطة بمدينة أسوان.


هذا بالإضافة إلى مشروعات تجديد شبكات البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والنظافة العامة بمختلف المدن والمراكز للمساهمة فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة السياحية العريقة التى كانت وستظل واحة الأمن والأمان ومشتى عالمى ومقصدًا سياحيًا هامًا على خريطة السياحة الدولية.


من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن وزارة السياحة والآثار استغلت يوم السياحة العالمى لتسليط الضوء على جميع أعمال التطوير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة فى جميع المواقع المفتوحة للزيارة لتطمئن الزائرين الوافدين إلى مصر والعالم.


وقال مدير عام آثار أسوان إن وزارة السياحة والآثار استغلت أيضًا فترة التوقف نتيجة جهود مواجهة كورونا لصيانة جميع المناطق الخدمية بالمواقع السياحية منها "دورات المياه والمراسى والكافيتيريات وغير ذلك".
أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة
أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة
أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة
أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة
أسوان تحتفل باليوم العالمى للسياحة.. رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة المحافظة
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