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رياضة

وارد عودته من جديد.. ربيع ياسين: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:48 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد رشاد
رأى ربيع ياسين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق والمدير الفني لمنتخب الشباب، ان إدارة الأحمر لم تقصر في إدارة ملف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الحالي .

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "زمن الانتماء انتهى، لا يوجد انتماء الان، وهذا سيؤثر على المنتخب، لابد ان يكون هناك تحرك من جانب ادارات الاندية للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف: الانتماء عندي رقم واحد، وارد يكون هناك اخطاء في المفاوضات مع اللاعبين، ووارد ايضا ان لا يكون هناك تقصير.

وأوضح: "الاهلي اخطأ في التعامل مع ملف عبد الله السعيد، اما رمضان صبحي فالاحمر لم يقصر، بل بالعكس اللاعب هو من قصر في حق النادي والجمهور".

واشار إلى أن الاهلي اوقفه على قدميه وسانده ودعمه حتى عاد لمستواه.

وعن امكانية عودة صبحي للاهلي من جديد قال ربيع ياسين: من الممكن ان يعود، المقاييس تغيرت.

وفاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على نادي الأميرية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. 

سجل ثنائية منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب ، كما منح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة على مدار الـ90 دقيقة. 


وبدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: السيد عطية

الدفاع: مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد أشرف.

الوسط: ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل وأحمد أشرف.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته غدا الثلاثاء على الملعب الفرعي في استاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الخميس المقبل أمام وادي دجلة.
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