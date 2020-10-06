محاكمة 8 متهمين في قضية "أحداث مسجد الفتح".. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



