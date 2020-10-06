هندسة عين شمس تواصل تسليم الملفات للطلاب الجدد.. اليوم

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إنه تم بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد وتسليم الملفات والتي من المقرر انتهاؤها يوم 5 أكتوبر أما عن برامجها التخصصية والبينية سوف تنتهي من الكشف الطبي وتسليم الملفات يوم 11 أكتوبر.













وأضاف عميد كلية هندسة خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عند دخول الطالب يتسلم استمارة الكشف الطبي واستمارة تحليل فيروس C، منوها أن الكشف الطبي والذي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.





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وشدد الدكتور ضياء أن يحضر كل طالب المستندات التالية:





- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.

- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.

- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية.

- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).

- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.

- الحافز الرياضى أن وجد.





وأشار عميد هندسة الي انه يمكن ان يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:

‏ https://portal.eng.asu.edu.eg/download?sid=E4%2FSxWApaIzdyZhRbHTGIO1IeTestFPceA%2Fzemo9ONI%3D

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وأكد علي حضور الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، الدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية.