فى لمح البصر تخلصى من الصداع بـ 4 حيل مجربة





اقرأ أيضا : بديل المسكنات.. 6 أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

1. زيت البابونج الأساسي

2. زيت الروزماري العطري

3. زيت القرنفل الأساسي

4. زيت الريحان العطري





يستخدم زيت الريحان الأساسي لعلاج العديد من المشاكل الصحية مثل القلق والاكتئاب والتهاب الشعب الهوائية والبرد والسعال وعسر الهضم والتهاب الجيوب الأنفية ، على سبيل المثال لا الحصر. وفقًا لدراسة نشرت في أبحاث الطب التكميلي ، فقد ثبت أن التطبيق الموضعي لزيت الريحان الأساسي يقلل من شدة الألم وتكرار نوبات الصداع النصفي.