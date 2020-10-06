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مرأة

فى لمح البصر تخلصى من الصداع بـ 4 حيل مجربة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
لمياء الياسين

من مطبخك وبدون مسكنات إليك زيوت عطرية فعالة للتخفيف من الصداع  النصفي وتعمل فى الوقت نفسه على  تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز النوم الجيد وتقليل الالتهاب وعلاج الصداع والصداع النصفي وما إلى ذلك.


إليك مجموعة من الزيوت العطرية التى تساعد على علاج الصداع فى لمح البصر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. زيت البابونج الأساسي
عادة ما يستخدم زيت البابونج الأساسي لتهدئة عقلك وتحسين المزاج، ولكنه يستخدم أيضًا لعلاج الصداع النصفي. يساعد استخدام مزيج من زيت البابونج وزيت السمسم في علاج الصداع النصفي  . كما أشارت دراسة أخرى إلى فعالية زيت البابونج في تخفيف الآلام الناتجة عن الصداع النصفي.

طريقة الاستخدام: أضف بضع قطرات من زيت البابونج  إلى الماء الساخن واستنشق البخار.

2. زيت الروزماري العطري
يحتوي  على خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الآلام وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم الناجم عن الصداع.

طريقة الاستخدام: استنشق بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري للمساعدة في تخفيف الألم.

3. زيت القرنفل الأساسي
يستخدم زيت القرنفل الأساسي في علاج الالتهابات وتحسين صحة الأسنان وتقليل الحكة على الجلد وتسكين الألم. وفقًا لدراسة نشرت في  يمكن أن يساعد زيت القرنفل الأساسي في التخفيف من الصداع. 

طريقة الاستخدام: يمكنك استنشاق رائحة زيت القرنفل الأساسي.

4. زيت الريحان العطري

يستخدم زيت الريحان الأساسي لعلاج العديد من المشاكل الصحية مثل القلق والاكتئاب والتهاب الشعب الهوائية والبرد والسعال وعسر الهضم والتهاب الجيوب الأنفية ، على سبيل المثال لا الحصر. وفقًا لدراسة نشرت في أبحاث الطب التكميلي ، فقد ثبت أن التطبيق الموضعي لزيت الريحان الأساسي يقلل من شدة الألم وتكرار نوبات الصداع النصفي.

طريقة الاستخدام: يمكن مزج زيت الريحان العطري بزيت القرنفل وتطبيقه موضعيًا.
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