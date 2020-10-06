جامعة الأزهر تستضيف اجتماع اللجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

استضافت جامعة الأزهر، الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث القضايا والتحديات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين.







في بداية الاجتماع وجه رئيس جامعة الأزهر أسمى عبارات التحية والترحيب والتقدير لأعضاء اللجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشكلة بموجب قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية ممثلين من الوزارات والهيئات المختلفة المهتمين بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بدورهم الوطني المهم في تلك المرحلة الفارقة في بناء مصرنا الجديدة.







وأعلن رئيس الجامعة –حسب بيان المركز الإعلامي- ترحيبه وموافقته على استضافة جامعة الأزهر لجميع جلسات اللجنة العليا لحقوق ذوى الإعاقة سواء العادية منها أو الطارئة، مستجيبا بذلك لطلب أعضاء اللجنة، وترسيخا للدور الريادي المجتمعي والإنساني والوطني لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.









وألقى الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل جامعة الأزهر باللجنة، كلمة الافتتاح، موضحا أن جامعة الأزهر كانت من أوائل الجامعات التي أولت هذه الفئة اهتماما كبيرا، خاصة في منظومتها التعليمية منذ القدم، فلم تفرق خلال تاريخها بين الشخص العادي (المبصر) والشخص ذوي الإعاقة (الكفيف).







وأعرب السيد أحمد فرج عنتر، رئيس اللجنة ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته شخصيا وسعادة جميع أعضاء اللجنة بوجودهم في جامعة الأزهر العريقة مقدرا وشاكرا لفضيلة رئيس الجامعة وفضيلة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وباقي قيادات الجامعة، على ما لاقوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.





