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أخبار العالم

ترامب يغادر مستشفى والتر ريد متوجها إلى البيت الأبيض

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
شريف سيد
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مستشفى والتر ريد العسكري، على متن طائرة رئاسية، متوجها إلى البيت الأبيض؛ وذلك لاستكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووصلت المروحية الرئاسية الأمريكية، التي ستقل الرئيس دونالد ترامب من المستشفى- حيث يتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"- إلى البيت الأبيض. 

وشهد محيط مستشفى والتر ريد احتشاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوديعه قبل الانتقال إلى البيت الأبيض. 

وقال "تيم مورتو" مدير الاتصالات بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.

وأضافغ مورتو -في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الرئيس ينوي المناظرة.

وكان طبيب ترامب "شون كونلي" أعلن اليوم أن الوضع الصحي لترامب طبيعي، وأنه يمكنه العودة إلى البيت الأبيض.
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